(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2018 Salvini mostra il suo ufficio la caricatura, il rosario e la foto di classe della figlia Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal suo ufficio al Viminale: "Il terrorista rosso Battisti è in Brasile e sta villeggiando, si beve il mojito, fa due passi, fa le interviste e presenza i libri: ma come cazzo può essere che un terrorista condannato all'ergastolo gironzoli per il Brasile a fare conferenze e a prendere il sole in spiaggia? Vediamo se il nuovo presidente brasiliano, che ho avuto l'onore di sentire al telefono più di una volta riuscirà a rendere giustizia alle vittime. Oggi Battisti a qualche pezzo di sinistra radical chic sembra un eroe, vediamo se riusciamo a farlo smettere di gironzolare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev