Salvini: non facciamo accordi a ribasso con nessuno puntiamo a vincere

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 25 gennaio 2017 In esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania, personale della Polizia di Stato -Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Ragusa, con la collaborazione della Squadra Mobile di Padova- ha tratto in arresto 6 cittadini nigeriani. Tre di essi gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di tratta di persone in danno di connazionali, anche di minore età e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; un quarto gravemente indiziato del delitto di tratta di esseri umani in danno di una connazionale minorenne; gli altri due di delitti in materia di stupefacenti, connessi al traffico di esseri umani./ Polizia di Stato