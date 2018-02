(Agenzia Vista) Cuneo, 10 febbraio 2018 Salvini: Non vedo lora che arrivi il 4 marzo per espellere uno per uno i clandestini irregolari Così il candidato premier della Lega, Matteo Salvini, dal palco del cinema Monviso di Cuneo, dove fuori lo hanno atteso alcuni manifestanti. L'intervento di Salvini è partito con un minuto di silenzio per le vittime delle foibe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev