(Agenzia Vista) Bologna, 03 febbraio 2018 Salvini: Non vedo lora di andare al Governo per riportare sicurezza nelle nostre citta' Così il candidato premier della Lega, Matteo Salvini, che da Bologna ha deciso di partire con la sua campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev