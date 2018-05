Salvini: "Nuovo governo faccia una legge elettorale a modello regionale"

(Agenzia Vista) Milano, 04 maggio 2018 "Quello che si può chiedere al presidente Mattarella per evitare quello che sarebbe irrispettoso nei confronti degli italiani cioé l ennesimo governo tecnico un governo che escludiamo, è un governo che faccia in fretta e bene poche cose, come la nuova legge elettorale a modello regionale: ovvero, chi prende un voto in più è a capo del governo". Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa. _Courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it