Salvini: oggi bellissimo risveglio, ora andiamo a governare

Milano, 26 giu. (askanews) - Per il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, quello di oggi dopo i ballottaggi delle amministrative è "un bellissimo risveglio, però carico diresponsabilità", tra le quali quella di puntare al governo a livello nazionale. Lo ha detto durante una conferenza stampa in via Bellerio. "Se dopo decenni gli elettori ci chiedono di governare città" come Genova, Sesto San Giovani e La Spezia, "possiamo farlo a livello nazionale, con le idee chiare però, senza tentennamenti se stare con Renzi o no ", cioè senza guardare verso il Pd.