(Agenzia Vista) Roma, 11 October 2018 Salvini Pattuglioni polizia su treni per cacciare a calci in cu chi non paga o delinque "Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una diretta Facebook. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it