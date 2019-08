Salvini: pericoloso, autoritario, irresponsabile? Bastava dirlo

Roma, 20 ago. (askanews) - "Grazie e finalmente. Grazie e finalmente. Rifarei tutto quello che ho fatto". "Mi permetta presidente, mi spiace che lei mi ha dovuto mal sopportare per un anno, non l'avevo capito, me ne dolgo: pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, inefficace, incosciente. Bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti, non serviva il presidente del consiglio. Bastava un Saviano, un Travaglio, un Renzi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribattendo al discorso del premier Giuseppe Conto, in Aula in Senato.