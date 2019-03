Salvini: preferisco spendere altri soldi per finire Tav

Milano, 7 mar. (askanews) - "Essendo stato fino alle 3 di notte a discutere di Tav, ribadisco che gli italiani mi chiedono, meritano e si aspettano crescita e futuro, voglio un Paese che va avanti, non che torna indietro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Potenza, dove ha partecipato ad un evento elettorale, ribadendo il suo sì alla Tav, tema che sta dividendo il governo. "Se ho speso dei soldi per scavare un buco in una montagna preferisco spendere altri soldi per finirlo quel buco sotto la montagna, piuttosto che per tornare a riempirlo".