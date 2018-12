(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Salvini prende in braccio la figlia sul palco della manifestazione della Lega a Roma La Lega in piazza del Popolo per la manifestazione con Matteo Salvini ''L'Italia rialza la testa''. Queste le parole del leader della Lega: "Noi ci impegneremo e faremo di tutto per far tornare grande l'Italia". Sul palco sono intervenuti i ministri del Governo e il sottosegretario Giorgetti; l'organizzazione ha riferito che all'evento hanno partecipato 80mila persone. "Matteo, Matteo" è il coro che si è sollevato da piazza del Popolo quando Matteo Salvini è salito sul palco della manifestazione della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it