Salvini: reddito cittadinanza agli italiani, devo darmi criterio

Roma, 22 set. (askanews) - "Ho chiesto all'amico Luigi Di Maio che il reddito di cittadinanza fosse riservato solo ed esclusivamente ai cittadini italiani, questo mi sembra il minimo indispensabile perché di regali per coloro che italiani non sono se ne fanno anche troppi"; lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Salvini alla festa di Atreju. "Ci saranno ricorsi e controricorsi, e chi se ne frega". Al giornalista Enrico Mentana che lo intervistava e gli ha chiesto spiegazioni Salvini ha risposto, "Perché quando non ho tutto e per tutti devo darmi un criterio di scelta e quindi vengono prima i cittadini italiani"."Se ci sarà da discutere con la Corte Costituzionale, discuterò amabilmente con la Corte Costituzionale" ha aggiunto.