Salvini: regole europee sono un disastro, pronti a disapplicarle

Roma, (askanews) - Per difendere l'interesse nazionale delle imprese e delle famiglie la Lega è disposta a tutto, anche a disapplicare le regole europee che si sono dimostrate un disastro. É quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Montecitorio."Gli italiani hanno tre scelte - ha detto - una è insistere con la sinistra che ha svenduto il Paese, due è il caos 5 stelle che su euro e Europa cambiano idea ogni quarto d'ora, tre il centrodestra che ha un programma comune che parla di revisione dei trattati, di interesse nazionale e dice più Italia in Europa. Poi tra Lega e Fi ci sono due sensibilità diverse: la Lega è coerente. Per difendere l'interesse nazionale noi siamo disposti a tutto, anche a disapplicare le regole europee che si sono dimostrate un disastro. Quindi all'interno del centrodestra c'è una linea chiara della Lega che non è mai cambiata e una linea più morbida rappresentata da Berlusconi. Ma il centrodestra è l'unico che parla di difesa della Costituzione, cioè dell'interesse nazionale, cosa che né il Pd né m5s fanno"."Puntiamo a vincere le elezioni - ha concluso Salvini - a portare più Italia in Europa, a contare in Europa senza chiedere favori a nessuno e senza prendere ordini".