Roma, 30 ago. (askanews) - "Agli amici di Forza Italia che hanno detto 'Non vogliamo più andare avanti con la Lega', messaggio ai naviganti: noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno".Così ha affermato il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Conselve in provincia di Padova dopo l'attacco del leader di Forza Italia seguito alle consultazioni con Giuseppe Conte.