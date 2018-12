Salvini risponde via Facebook al procuratore Spataro: sbaglia

Roma, (askanews) - "Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet metto a rischio un'operazione contro la mafia nigeriana, sbaglia, nei modi e nei tempi": così, nel corso di una diretta Facebook di oltre 30 minuti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato sulla polemica con il procuratore di Torino Armando Spataro.Il procuratore ha diramato un comunicato criticando il tweet del ministro per la modalità ma anche per la sostanza perché Salvini avrebbe anche diffuso notizie false su numero degli arrestati e imputazioni.Spataro - ha ricordato il leader leghista - fra 15 giorni andrà in pensione. Tra pubbliche istituzioni, ha detto Salvini, si usa prima telefonare."Sapete il tweet famoso che secondo il procuratore ha messo a rischio l'inchiesta a che ora è stato fatto? Un'ora e mezza dopo" l'operazione, insiste Salvini.Il ministro ha poi invitato tutti i suoi sostenitori ad andare in Piazza del Popolo sabato 8 dicembre per il raduno della Lega nella Capitale."Vi chiedo, alle 11, se avete voglia, se siete a Roma, o portate la giustificazione oppure... Pensate che ci sono 200 pullman da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia, dal Piemonte alla Calabria, passando per Lombardia ed Emilia, a Roma ci si arriva".