Salvini: sabato in piazza Duomo ci sarà l'Europa della speranza

Milano, 17 mag. (askanews) - "Bello, finalmente, non vedo l'ora. Domani ci sarà L'Europa della speranza, l'Europa che cambia. L'Europa del futuro rispetto all Europa della Merkel della finanza e di Macron". Così a margine della registrazione negli studi Rai di Tg2 Post, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la manifestazione in programma sabato in Duomo con i partiti euroscettici."Ci saranno almeno 11 delegazioni, quelle che hanno aderito fino adesso. Tanti altri ci stanno dando sostegno da altri paesieuropei quindi facciamo la storia", ha aggiunto.Quanto a possibili manifestazioni di protesta, Salvini hadichiarato: "Basta che stiano tranquilli e non aggrediscano ipoliziotti, ognuno può fare quello che vuole".