(Agenzia Vista) Trieste, 27 aprile 2018 Salvini scherza su Martina: "Ai comizi PD non lo fanno entrare perché non lo riconoscono" "Il PD qui non si è proprio presentato perché già sa di perdere". Queste le parole di Matteo Salvini durante il suo intervento alla chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga, candidato alla presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev