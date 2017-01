Salvini: se Berlusconi preferisce Renzi meglio correre da soli

Roma, (askanews) - "Io so solo che gli italiani hanno fretta, che la mia casella mail è piena di gente che cerca lavoro e che ha problemi col mutuo e non ne può più di un'immigrazione fuori controllo. Chiunque voglia perdere tempo o votare il più tardi possibile, pensi a inciuci a destra e sinistra, non fa il bene del paese". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a Montecitorio."La Lega - ha aggiunto - è disposta ad allearsi con chiunque abbia le idee chiare e voglia votare in fretta, ribaltare questo Paese, ribaltare il sistema fiscale, ribaltare quest'Europa riprendendo il controllo della moneta. Chi ci sta è il benvenuto, chi ha tempo da perdere lo faccia da solo"."Ci dica Berlusconi - ha precisato Salvini - se vuole perdere tempo o vuole andare alle elezioni velocemente". "Se devo leggere ciò che vuol fare Berlusconi a livello nazionale, che Prodi è bravo, viva la Merkel, viva l'euro, viva le banche e magari mi accordo con Renzi, sicuramente questo non è il futuro".Andare alle urne con Berlusconi? "L'alleanza dipende dai progetti - ha risposto il leader della Lega - se Berlusconi sostiene le battaglie nell'interesse degli italiani sulla sovranità monetaria, sullo stop all'immigrazione, sul cambiamento totale dell'Europa è il benvenuto. Se preferisce Renzi e Merkel meglio soli che male accompagnati".