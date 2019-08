(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2019 26-09-19 Salvini se elezioni pronti a manovra economica epocale non possono scappare per sempre Matteo Salvini, in conferenza stampa dal Senato accompagnato dai capigruppo dell lega, commenta lo sviluppo della crisi politica e le trattative per il nuovo Governo. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it