(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2018 Salvini: "Sostegno a Di Maio vittima di attacchi di ogni tipo, basta" "Il mio sostegno a Luigi Di Maio, che in questi mesi, come me, è vittima di attacchi politici di ogni genere, basta". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una diretta social. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it