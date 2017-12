(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2017 Salvini: stracciare legge Fornero, la faremo piangere di nuovo ''Non vedo l'ora di vincere per stracciare la legge Fornero e farla piangere un'altra volta. Ne piange una e sorridono in milioni''. Queste le parole di Matteo Salvini dal palco della manifestazione ''No Ius Soli'' indetta dal suo partito. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev