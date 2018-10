(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Salvini: "Supero insulti di de Magistris per il bene della città, non sono bambino capriccioso" "Supero gli insulti del sindaco e vado avanti, da ministro il mio compito è quello di collaborare con tutti, se fossi un bambino capriccioso risponderei agli insulti con altri insulti". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante la conferenza stampa al termine del vertice in prefettura sulla sicurezza. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it