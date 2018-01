Salvini: tra due mesi non ci sarà né traccia né memoria di Renzi

Milano (askanews) - "In questi anni il Pd ha riempito l'Italia di immigrati, criminali e tasse: il 4 marzo noi cambieremo completamente il modo di vivere in questo paese. Nonsaranno elezioni, chiedo agli italiani una scelta di vita". È quanto ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando in un albergo milanese dove è in corso una riunione con i dirigenti regionali e provinciali di tutta Italia del suo partito."Sarà un referendum, non si sceglie tra questo o quel partito o tra un leader e un altro, ma un certo di tipo di Italia", ha proseguito Salvini, aggiungendo che "Renzi ha fallito: inqualsiasi altro paese europeo non si sarebbe ricandidato". "Tocca agli italiani fare giustizia e pulizia", ha aggiunto il leader del Carroccio, concludendo che "di Renzi tra due mesi non ci sarà né traccia, né memoria alcuna".