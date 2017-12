(Agenzia Vista) Albino (BG), 28 dicembre 2017 28-12-17 Salvini vero problema di Gentiloni e' rimanere svegli quando parla ''I programmi si fanno con i cittadini non con Monti o chi per lui. Non so se qualcuno ieri ha seguito Gentiloni, perche' il problema vero e' rimanere svegli quando parla''. Queste le parole di Matteo Salvini durante una convention della Lega in Lombardia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev