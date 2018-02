(Agenzia Vista) Cattolica (RI), 14 febbraio 2018 San Valentino, e' festa anche per i pinguini in amore dell'acquario di Cattolica San Valentino è la festa di tutti gli innamorati, poco conta se siano persone o animali. In questo video sono immortalati i pinguini in amore dell'acquario di Cattolica, oggi è festa anche per loro. courtesy_Acquario di Cattolica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev