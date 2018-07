Sanders attacca nomina conservatore Kavanaugh a Corte Suprema Usa

Washintgon, (askanews) - L'ex candidato alle presidenziali americane e senatore indipendente Bernie Sanders ha attaccato la nomina da parte di Donald Trump del giudice conservatore Brett Kavanaugh alla Corte suprema degli Stati Uniti."Siete pronti a dire alla Corte suprema che pensiamo sia assurdo che abbiano dato il diritto costituzionale a un miliardario per comprarsi le elezioni e poi dicono alle donne che non hanno il diritto costituzionale di controllare il proprio corpo"."Quando il 70% del popolo americano sostiene Roe contro Wade (contestata sentenza della Corte suprema americana del 1973 sull'aborto, ndr), quando la gente sostiene la tutela dei diritti pre-esistenti, quando la gente appoggia la protezione dell'ambiente e i diritti dei lavoratori, allora il popolo americano è dalla nostra parte".Brett M. Kavanaugh, 53 anni, è un giudice del Maryland, figura di spicco tra i conservatori, che aveva fatto parlare di sé per le sue battaglie contro i suoi colleghi liberal nominati da Barack Obama. Kavanaugh - se confermato dal Senato - dovrebbe prendere il posto di Anthony Kennedy, che giorni fa ha annunciato la suadecisione di andare in pensione.