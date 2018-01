Sangue in Siria, esplosione nella base jihadista: 23 morti

Roma, (askanews) - Un'esplosione nel quartier generale dei combattenti jihadisti a Idlib, nel nord-ovest della Siria, ha provocato la morte di almeno 23 persone, tra cui sette civili. I combattenti erano originari di paesi asiatici, in particolare dell'Asia centrale, e uiguri provenienti dalla provincia cinese di Xinjiang."Una violenta esplosione si è verificata nel quartier generale dei Soldati del Caucaso nella città di Idlib", ha dichiarato Rami Abdel Rahmane, direttore dell'Osservatorio per i diritti umani. Il quartier generale dei "Soldati del Caucaso" è stato completamente distrutto e gli edifici adiacenti gravemente danneggiati.Dalla fine di dicembre, il sud-est di questa provincia è teatro di violenti combattimenti tra il regime siriano e il suo alleato russo da un lato e i gruppi ribelli e jihadisti dall'altro. L'obiettivo di Damasco è quello di riprendere il sud-est di Idlib per rendere sicura la strada che collega Aleppo, seconda città del Paese, alla capitale Damasco.