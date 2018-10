Sanità, Grillo: confronto acceso con Regioni ma ci sarà soluzione

Roma (askanews) - "E' stato un confronto importante a tratti anche abbastanza acceso che però ha avuto un esito positivo in quanto nei prossimi giorni e nelle prossime ore avvieremo subito un tavolo di confronto per cercare di addivenire una soluzione condivisa rispetto a queste prime risorse finanziate nel 2019 che poi avranno anche una prosecuzione per gli anni successivi". A spiegarlo è stata la ministra della Salute, Giulia Grillo, che questa mattina ha partecipato alla Conferenza delle Regioni, incontrando presidenti e assessori."Tutta una serie di tavoli poi verranno avviati su altri argomenti, formazione post laurea, numero chiuso, tavoli dove sarà presente anche il Miur, sulla medicina generale, sulla governance è già aperto, tutta una serie di azioni che mi auguro poteranno ad una maggiore fluidità nei rapporti tra il ministero e regione e un maggiore allineamento di attività tra queste istituzioni".