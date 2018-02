Sanremo 2018 Baglioni scherza sui fiori: se festival fosse a Carrara arriverebbero pezzi di marmo

(Agenzia Vista) Liguria, 11 febbraio 2018 Un enorme mazzo di rose rosse per Claudio Baglioni: con questa gag il direttore di Rai1, Angelo Teodoli, 'formalizza' in sala stampa il suo corteggiamento al direttore artistico del Festival di Sanremo. Il tema che tiene banco anche oggi è quello del possibile bis per Baglioni, dopo gli ascolti record. "Se questo equivale a una richiesta - spiega Baglioni - è arrivata adesso". Quanto al futuro, si trincera dietro un "non lo so: avevo già detto di no per questo festival, poi me lo sono rimangiato. Non lo so, non so veramente rispondere". Scherza: "Il vantaggio di fare il festival a Sanremo è che arrivano i fiori... Se il festival si facesse a Carrara, arriverebbero pezzi di marmo" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev