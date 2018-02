Sanremo 2018, ecco Lorenzo Baglioni, il prof che vuole insegnare il congiuntivo agli italiani

(Agenzia Vista) Liguria, 06 febbraio 2018 Sanremo Giovani, ecco Lorenzo Baglioni, il prof che vuole insegnare il congiuntivo agli italiani, lo speciale Lorenzo Baglioni, una delle nuove proposte di Sanremo Giovani che ha portato in gara la canzone "Il congiuntivo". "Non è con il declinare al femminile che si può parlare di parità uomo-donna, c'è ben altro", così il cantante ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano la sua opinione sull'uso della declinazione femminile per i ruoli istituzionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev