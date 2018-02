Sanremo 2018, giorno 2: Moro-Metal a rischio squalifica, ecco cos'è successo, lo speciale

(Agenzia Vista) Liguria, 08 febbraio 2018 07-02-18 Sanremo 2018, Moro-Metal a rischio squalifica, ecco cos'e' successo nella seconda giornata del Festival, speciale L'iniziale rassicurazione della Rai avvenuta in mattinata è stata smentita dalla scelta di rinviare l'esibizione di Fabrizio Moro e Ermal Meta alla terza serata del Festival. Al loro posto si è esibito sul palco dell'Ariston Renzo Rubino. I due cantanti sono stati accusati di plagio e violazione del regolamento di Sanremo per aver portato in scena la loro canzone "Non mi avete fatto niente". I telespettatori sono divisi tra chi sostiene il duo e chi invece crede sia giusto procedere alla squalifica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev