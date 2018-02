(Agenzia Vista) Sanremo, 10 febbraio 2018 Il cantante del gruppo in gara a Sanremo 2018, 'Lo Stato Sociale' Ludovico Guenzi ha pubblicato appena sveglio un video con la pagina Instagram del gruppo in cui si è limitato a dire: "Dai che è l'ultima!" in occasione della serata conclusiva del Festival che sancirà il vincitore della 68esima edizione. Courtesy Instagram Lo Stato Sociale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev