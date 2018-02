Sanremo 2018, Leo: Ho cambiato le regole del Dopofestival

(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2018 l"Sono molto contento per tutta la squadra che lavora con me, innanzitutto per gli autori. E' una trasmissione che sembra improvvisata, ma è molto più faticosa del previsto. Ho cercato di portare la mia idea di programma, ho sempre visto il Dopofestival e a volte mi sembrava un'appendice dovuta, invece ho voluto tentare un programma che fosse autonomo". Così il conduttore del Dopofestival, Edoardo Leo, in conferenza stampa all'Ariston _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev