Sanremo 2018, Lo Stato Sociale: Sapevamo che Meta e Moro avevano una grande canzone

(Agenzia Vista) Liguria, 11 febbraio 2018 E' Lo Stato Sociale con il brano 'Una vita in vacanza' a vincere il Premio della Sala stampa Radio-Tv-Web "Lucio Dalla" - Sezione Campioni. "Siamo stati fedeli alla nostra storia, era la condizione per fare questa cosa qui". Così Lo stato sociale spiega perchè al Festival di Sanremo ha portato una canzone che non parla d'amore ma affronta temi di attualità", hanno detto in conferenza stampa con parole di elogio nei confronti dei vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev