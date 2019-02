Sanremo 2019, Ultimo litiga coi giornalisti: "Vi sentite importanti e rompete il cazzo"

(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2019 "Non ho mai avuto la pretesa di vincere, come invece avete pensato voi tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servito. La mia vittoria sarà dopo il Festival, saranno i live, la gente che mi vuole bene e si riconosce in quello che scrivo. Sono contento di aver partecipato. E sono contento per il ragazzo... Mahmood". Così Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo, in conferenza stampa. Da qui parte la polemica, con i giornalisti che gli fanno notare che ha chiamato in maniera fredda "ragazzo" il collega: "Avete questa settimana per sentirvi importanti e rompete il cazzo. Qualunque cosa dirò avrete qualcosa da ridire", dice Ultimo scaldando l'atmosfera / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it