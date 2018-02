(Agenzia Vista) Salerno, 11 febbraio 2018 Sanremo, Di Maio in auto ascolta la canzone vincitrice e scrive su Facebook complimenti a Moro e Meta 'Non mi avete fatto niente' e' il titolo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018, scritta e interpretata da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Luigi Di Maio ha postato un video su Facebook in cui ha fatto i complimenti ai due artisti e in auto ascolta la loro canzone. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev