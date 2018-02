(Agenzia Vista) Napoli, 10 febbraio 2018 Sanremo, Fico: Festival produce utili, mi piace il contro Festival di The Jackal e Casa Surace ''Da quando siamo entrati in Commissione di Vigilanza Rai abbiamo acceso dei riflettori e abbiamo visto i risultati, oggi il Festival produce utili. In particolare mi sta piacendo molto, di questa edizione, il contro Festival che fanno sul web Casa Surace e i The Jackal''. Queste le parole di Roberto Fico, deputato del Movimento 5 Stelle, a margine di un incontro elettorale. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev