Sanremo, flash mob delle mamme 'chiediamo legge per allattare ovunque nostri figli'

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Sanremo, 11 febbraio 2017 Si e' conclusa la quarta serata del 67° Festival della Canzone Italiana, che ha visto Lele trionfare nella categoria giovani con la sua canzone 'Ora Mai'. Polemiche nel dopo festival per i quattro big eliminati: Giusy Ferreri, Gigi D'Alessio, Ron e Al Bano. D'Alesso ha ironizzato sulla sua eliminazione postando un video su Facebook, in cui mostra dice di non essere deluso per l'eliminazione. Mentre Maldestro, secondo nella categoria giovani, ha vinto il premio per la critica e ha voluto ringraziare il suo Staff e i suoi fan con un video, anche lui, postato su Facebook. Clementino, invece, dopo la serata al teatro Ariston si e' esibito all'esterno cantando alcune delle sue canzone piu' famose. courtesy PrimoCanale