Sanremo in aula al Senato, Casellati: "Non sono solo canzonette"

Roma, 1 feb. (askanews) - Sanremo "sbarca" in Senato con lo spettacolo "Non sono solo canzonette", un omaggio ai 70 anni della kermesse che prenderà avvio a Sanremo dal 4 febbraio.Padrona di casa, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: "Come potrete ascoltare, dietro la musica e le parole delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival, c'è l'attualità, l'attenzione alle questioni sociali, le paure e le gioie dell'anima. Rivivremo l'impegno e la determinazione dell'Italia dell'immediato dopo-guerra, la speranza nel domani e nelle conquiste più incredibili raggiunte dell'uomo nell'anno dell'allunaggio, la questione del lavoro e degli scioperi nella stagione delle contestazioni di piazza, l'allegorico ritratto di chi ha fatto della piazza la propria casa. E ancora, il difficile rapporto tra genitore e figlio nella delicata età dell'adolescenza, la denuncia della violenza contro le donne, la stagione stragista e la lotta alla mafia vista con gli occhi di un umile servitore dello Stato; le malattie psichiche e la forza dell'amore anche all'interno degli istituti di igiene mentale, l'introspezione esistenziale dei giovani di oggi e i rapporti all'interno di una famiglia alla ricerca di integrazione".A presentare la manifestazione, Lorella Cuccarini.