(Agenzia Vista) Liguria, 08 febbraio 2018 Sanremo 2018, Ermal Meta non siamo due furbacchioni ma cantautori, abbiamo rispettato il regolamento L'ha dichiarato Ermal Meta nel corso della conferenza stampa in cui è stato chiarito che la canzone "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro continuerà a correre in gara. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev