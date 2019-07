Santa Rosalia, l'arcivescovo di Palermo Lorefice: "Contro il 'prima noi', per una città senza muri"

(Agenzia Vista) Palermo, 16 luglio 2019 Dopo la lunga notte del Festino, Palermo vive l'evento religioso per eccellenza, ovvero la processione dell'Urna con le reliquie. Il percorso è stato passo passo in diretta con il commento di Salvo La Rosa. Per il secondo anno, infatti, Tgs ed Rtp seguono l'omaggio di Palermo alla Santuzza. Ieri tutte le fasi della notte del Festino, dagli spettacoli alla sfilata del carro fino ai fuochi d'artificio sotto la pioggia, sono state raccontate attraverso 4 postazioni. Un evento coinvolgente, che ha portato nelle strade del centro storico almeno 500mila persone. _Courtesy Tgs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev