Santanchè: ius soli legge devastante, si pensi a vere priorità

Roma, (askanews) - "Il modello di integrazione sta saltando in aria perché abbiamo visto che gli ultimi attentati di terrorismo islamico sono stati compiuti da cittadini inglesi, da cittadini francesi. Qua nel nostro paese questo governo decide di dare la cittadinanza, che dovrebbe essere un percorso di arrivo e non di partenza, così, senza capire il disastro assoluto che fa all'Italia. Io credo che oramai questo governo non abbia più il senso delle priorità, dei bisogni delle esigenze degli italiani. E non abbia nemmeno chiaro il problema della sicurezza, del terrorismo islamico e il problema del modello di integrazione. Pensasse a tutto questo". Così Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia, sullo ius soli."Credo sia sbagliato non solo come è stata scritta questa legge - prosegue Santanchè - ma è sbagliata la tempistica, il momento, è uno schiaffo ai tanti italiani che avrebbero bisogno che questo governo facesse ancora delle cose utili, pensiamo ai terremotati, la tassa di successione, pensiamo ai lavoratori, ai pensionati. Invece siamo qua a pensare dello ius soli, una legge devastante, e che non rappresenta assolutamente ciò che gli italiani vorrebbero".