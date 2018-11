Save the Children: 85mila bimbi morti di fame o malattia in Yemen

San'a (askanews) - Secondo una stima di Save The Children, circa 85mila bambini sono morti di fame o malattia dall'intensificarsi della guerra in Yemen.L'ong afferma di aver utilizzato dati delle Nazioni Unite per valutare il tasso di mortalità nei casi di malnutrizione acuta e di malattia nei bambini di età inferiore ai cinque anni.Basandosi su una "stima prudente", l'ong sostiene che la causa principale sia proprio la malnutrizione; 84.701 bambini sarebbero morti di fame o malattia tra aprile 2015 e ottobre 2018."Abbiamo paura della guerra - dice Souad, mamma del piccolo Nusair di 13 mesi - temiamo di non trovare nulla da mangiare, è sconvolgente. Quando di notte si sentono i bombardamenti, prego Dio di proteggere noi e tutta la nazione".Proprio i combattimenti che insanguinano questo Paese povero della penisola arabica sarebbero la causa di molte altre morti. Secondo l'Onu, la guerra ha provocato finora 10mila uccisioni, mentre 14 milioni di persone si trovano in condizioni prossime alla fame.In Yemen è arrivato anche l'emissario dell'Onu Martin Griffiths allo scopo di tentare di rilanciare gli sforzi per mettere fine al conflitto che infuria nel Paese da più di tre anni.Griffiths, incoraggiato dalle parti in guerra che si sono dettepronte a collaborare con lui, punta a organizzare colloqui dipace entro qualche settimana in Svezia.In particolare, secondo gli esperti, la battaglia per il controllo della città portuale di Hodeida, cruciale per il transito degli aiuti umanitari, rischia di creare una carestia di massa.