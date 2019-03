Save the Children, la testimonianza dei bambini sfollati in Siria

Milano, 11 mar. (askanews) - Dopo otto anni di conflitto in Siria 4 milioni di bambini non conoscono altro che la guerra, uno su due ha bisogno di assistenza umanitaria, uno su tre è senza scuola e almeno 2,5 milioni sono sfollati all interno del Paese. Un nuovo report di Save The Children raccoglie le testimonianze dei bambini siriani sfollati nel nord del Paese. Più del 30% si sente angosciato, insicuro e solo, ma tutti chiedono ai leader della comunità internazionale riuniti a Bruxelles per la 3° Conferenza dei donatori, pace, stabilità e istruzione per poter ricostruire la Siria. Il video realizzato dalla ong.