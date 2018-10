Savona a Brunetta-Padoan:battaglie su modelli econometrici non portano a nulla

Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, intervenendo in aula alla Camera durante il dibattito sulla Nota di aggiornamento del Def: "Io insisto molto che è necessario ripetere ciò che fece Roosevelt con il newdeal e le riforme. Egli mise insieme la parte Nord industrializzata e la parte Sud agricola del Paese ed è riuscito nell'intento. Il mio convincimento è che si stia tentando un poderoso sforzo per una Italia unitaria, di coincidenza di interessi tra la zona avanzata e la zona arretrata, non certo culturalmente, del Paese".