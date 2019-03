(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Sblocca cantieri, Landini (Cgil) Saremo convocati a Chigi, non si possono liberalizzare subappalti "Per lo sblocca cantieri saremo convocati presto a palazzo Chigi. Anche su questo abbiamo chiarito che il problema non è accelerare i cantieri, ma non è pensabile liberalizzare il subappalto". Queste le parole del Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla conferenza stampa al termine dell'incontro dei sindacati con il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al Ministero del Lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev