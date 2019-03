(Agenzia Vista) Lauria (PZ), 16 marzo 2019 Sblocca cantieri, Salvini: "Governo coraggioso sbloccherà tutti i cantieri e l'edilizia privata" "Mi aspetto un Governo coraggioso che riesca a sbloccare tutti i cantieri del Paese. Noi faremo di tutto per inserire anche lo sblocco dell'edilizia privata". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato a margine di un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata. courtesy_TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it