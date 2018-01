(Agenzia Vista) Mliano, 04 gennaio 2018 Scendono dall'auto in 4 e pestano un 17 enne in strada a Milano, la scena ripresa da un tassista 4 ragazzi scendono dall'auto e iniziano a pestare un altro giovane, senza motivi apparenti, derubandolo anche del cellulare. Questa e' la scena ripresa dalla telecamera di un taxi che ha fatto scattare l'allarme, chiamando la polizia per farla intervenire al piu' presto. fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev