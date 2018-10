"Scene da un matrimonio russo del XIX secolo"

Mikhailovskoe (Russia) - In questa sequenza il gruppo folk del museo "Riserva Pushkin" presenta i frammenti di una cerimonia di matrimonio del XIX secolo nella provincia russa di Pskov. In particolare, la vestizione della sposa. Lo spettacolo folcloristico "Frammenti di una cerimonia di matrimonio" è tratto da un testo del poeta Russo Aleksandr Pushkin, considerato il fondatore della lingua russa contemporanea, e verrà presentato a Parma il 9 novembre nel vasto programma del progetto culturale internazionale "Russian Seasons" in Italia. Pushkin fu uno dei primi in Russia ad essere un esperto di folklore e versi popolari.