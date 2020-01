Schianto Boeing a Teheran, da Kiev sospetti su missile russo

Kiev, 9 gen. (askanews) - Secondo il Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale (NSDC) dell'Ucraina il Boeing ucraino a Teheran potrebbe essere stato abbattuto da un missile Tor di fabbricazione russa.L'aereo era in volo da Teheran a Kiev. Si è schiantato poco dopo il decollo dell'8 gennaio, vicino all'aeroporto Imam Khomeini. A bordo c'erano 167 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, tutti morti. Il velivolo si è schiantato durante l'attacco missilistico alle basi Usa in Iraq.Il presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky, che era in Oman, ha interrotto il suo viaggio e ha deciso di tornare urgentemente a Kiev, sottolineando che era preferibile non avanzare illazioni. Teheran ha, tuttavia, rifiutato di consegnare le scatole nere.Il leader russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze al Capo dello Stato ucraino e anche al presidente iraniano, Hassan Rouhani.