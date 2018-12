(Agenzia Vista) Valle d'Aosta, 18 dicembre 2018 Sciatori rimasti blocatti in telecabina a Courmayeur il salvataggio ad alta quota Oggi pomeriggio due poliziotti impegnati nel servizio di soccorse piste per la Questura di Aosta sono intervenuti per evacuare due cabine (ovetti) di un impianto di risalita nel comprensorio di Courmayeur, bloccato a causa di un guasto tecnico. L’intervento, che è già terminato, ha messo in salvo 8 persone (6 polacchi e 2 italiani residenti in Svizzera). Nessun ferito, nessuna situazione particolare. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev